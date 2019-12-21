: Antalya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

21.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:42

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Süleyman Küçüktuncer (52) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah ailesiyle kahvaltı yapıp evden çıkan Süleyman Küçüktuncer, komşularına ait tarlada traktörle çalışmaya başladı. Küçüktuncer'in kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Evli ve 3 çocuk babası Süleyman Küçüktuncer traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Süleyman Küçüktuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gazipaşa cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında cenaze bulunduğu yerden alınarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: DHA

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