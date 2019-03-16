Antalya - Devrilen Tır'ın Dorsesi Alev Alev Yandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR dorsesinin devrildiği kazada, sürücü Cafer Erbey (30) yaralandı. Nar yüklü dorse gece saatlerinde ise alev alev yandı.

Kumluca-Antalya D-400 Karayolu'nda seyir halinde olan Cafer Erbey'in kullandığı nar yüklü 27 BH 852 plakalı TIR saat 14.30 sıralarında Ulupınar mevkiine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarken, dorse devrildi. Kazada, sürücü Cafer Erbey yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbey, ambulansla Kemer Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

GECE TIR'IN DORSESİ YANDI

Diğer yandan devrilen TIR dorsesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında zaman zaman dorsede patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çalışmalar sırasında yolda güvenlik önlemi Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA