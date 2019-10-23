Antalya-devrilen taksiden böyle kurtarıldılar

23.10.2019 01:25

Antalya'da, otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Devrilen taksideki sürücü ile 2 müşterisi, çevredekiler tarafından güçlükle içinden çıkarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Kızıltoprak Mahallesi 928 Sokak'ta meydana geldi. Hikmet Aydın'ın kullandığı 34 ADJ 215 plakalı otomobil ile Ömer Dağ yönetimindeki 07 T 2487 plakalı taksi, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Dağ'ın kontrolünden çıkan taksi, devrildi. Kazada Dağ ile takside yolcu olarak bulunan Olga Karaman ve onun kayınvalidesi Necibe Karaman, çevredekilerce güçlükle kurtarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hikmet Aydın ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: DHA