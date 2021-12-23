Antalya Devlet Tiyatrosu ocakta 4 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) ocak ayında 3 yetişkin ve 1 çocuk oyunu olmak üzere 4 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde Ziyaretçi, İbiş'in Rüyası, Bimarhane ve Herkes İçin Keloğlan oyunları sahnelenmeye devam edecek.

Özlem Lale'nin kaleme aldığı ve Sabri Özmener'in yönettiği geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran Herkes İçin Keloğlan oyunu, 2, 9 ve 30 Ocak saat 14.00'te sanatseverlerle buluşacak.

Geçtiğimiz aylarda dünya prömiyeri gerçekleştirilen oyun, Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerini işliyor.

Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği İbiş'in Rüyası oyunu, 5-8 Ocak'ta saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

ADT'nin en çok ilgi gören eserleri arasında yer alan oyun, 1930'lu yılların Nuran Tiyatrosu'nda Nahit ve İbiş karakterinin hüzün, neşe ve tutku dolu hikayesini anlatıyor.

Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan ve İrada Gözelova'nın yönettiği Ziyaretçi oyunu, 12-25 ve 19-22 Ocak'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Dünyada 5 ülkede sahnelenen ve 8 dile çevrilen oyun, yaşam ve ölüm arasında geçen süreçteki en önemli değerleri kara komedi çerçevesinde işliyor.

Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı ve Ömer Naci Topcu'nun yönettiği Bimarhane oyunu ise 26-29 Ocak'ta saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Oyun, toplumda göz ardı edilen kişilerin, hayatlarının dönüm noktasında yaşanan olayları konu ediyor.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan devlet tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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