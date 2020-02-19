Antalya Devlet Tiyatrosu'nda "Buzlar Çözülmeden" oyunu seyirciyle buluştu
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Antalya Devlet Tiyatrosu'nda "Buzlar Çözülmeden" oyunu seyirciyle buluştu

Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı "Buzlar Çözülmeden" isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

19.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:40
Antalya Devlet Tiyatrosu'nda

Devlet Tiyatrosu, 'un yazdığı "Buzlar Çözülmeden" isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen iki perdelik oyununun yönetmenliğini Alpay Aksum yaptı.

Dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Özlem Karabay ve ışığını Barbaros Gülaçtı'nın hazırladığı eser, tiyatroseverlerden tam not aldı. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyun, 27 Mayıs darbesi sonrasında zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanan bir kasabaya yeni atanan kaymakamın başından geçen olaylar ve ruh halindeki değişimi konu alıyor.

Kaynak: AA
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