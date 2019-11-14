Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunu Ordu'da sahneleyecek
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Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunu Ordu'da sahneleyecek

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

14.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:02
Antalya Devlet Tiyatrosu,

Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunun dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziğini Gürkan Çakıcı üstleniyor.

Akıl hastanesinden kaçan bir grup delinin, bir Anadolu kasabasını akıllılardan daha iyi yönetmesinin konu edildiği oyunda, 16 kişilik oyuncu kadrosu rol alıyor.

"Buzlar Çözülmeden" adlı oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 16 Kasım Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA
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