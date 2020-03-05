Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"yi sahneledi
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Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"yi sahneledi

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı "Bimarhane"yi sanatseverlerle buluşturdu.

05.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:40
Antalya Devlet Tiyatrosu

Devlet Tiyatrosu (ADT), Kibiroğlu'nun yazdığı "Bimarhane"yi sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen, ünlü oyuncu Selim Gürata ve 6 tiyatrocunun rol aldığı oyunu Ömer Naci Topcu yönetti.

Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostümü Ecem Gözpınar ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü.

İzleyiciler, sanatçıları bir süre ayakta alkışladı.

Oyunda, toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin, Kuvayımilliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor.

Kaynak: AA

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