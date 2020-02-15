Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"yi sahneledi
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Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"yi sahneledi

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik "Bimarhane"yi sahneledi.

15.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:34
Antalya Devlet Tiyatrosu

Devlet Tiyatrosu (ADT), Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik "Bimarhane"yi sahneledi.


Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 7 tiyatrocunun rol aldığı "Bimarhane" oyununu Ömer Naci Topcu yönetti.


Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostüm tasarımını Ecem Gözpınar ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.


Oyunda, toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin, Kuvayı Milliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor.

Kaynak: AA
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