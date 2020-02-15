Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"nin gündüz gösterimini sahneledi
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Antalya Devlet Tiyatrosu "Bimarhane"nin gündüz gösterimini sahneledi

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik "Bimarhane"'nin gündüz gösterimini yaptı.

15.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:18
Antalya Devlet Tiyatrosu

Devlet Tiyatrosu (ADT), Kibiroğlu'nun yazdığı bir perdelik "Bimarhane"'nin gündüz gösterimini yaptı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen, ünlü oyuncu Selim Gürata ve 6 tiyatrocunun rol aldığı oyunu Ömer Naci Topcu yönetti.

Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostüm tasarımını Ecem Gözpınar ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü.Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyunda, toplumda deli denilerek dışlanan kişilerin, Kuvayımilliyecilerle yollarının kesişmesi konu ediliyor.

Kaynak: AA
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