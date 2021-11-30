Antalya Devlet Tiyatrosu aralıkta 4 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) aralık ayında 3 yetişkin ve 1 çocuk oyunu olmak üzere 4 oyunla sanatseverlerle buluşacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde Boş Odalar, Bimarhane, İbişin Rüyası ve Herkes İçin Keloğlan oyunları sahnelenmeye devam edecek.

Stanislav Stratiev'in yazdığı ve ADT ekibinin yönettiği tek perdelik Boş Odalar oyunu, 1-4 Aralık'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Oyun, Alex'in sevdiği ve hayalini kurduğu her şey için bulduğu sözde inandırıcı ve mantıklı görünen bahanelerin kabuğunda eşelenen hayatını konu alıyor.

Özlem Lale'nin kaleme aldığı ve Sabri Özmener'in yönettiği geleneksel Türk tiyatrosu öğelerini barındıran Herkes İçin Keloğlan oyunu, 5 Aralık saat 14.00'te sanatseverlerle buluşacak.

Geçen ay dünya prömiyeri gerçekleştirilen oyun, Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerini işliyor.

Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı ve Ömer Naci Topcu'nun yönettiği Bimarhane oyunu ise 8-11 ve 15-18 Aralık saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Oyun, toplumda göz ardı edilen kişilerin hayatlarının dönüm noktasında yaşanan olayları konu ediyor.

Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği İbiş'in Rüyası oyunu, 22-24 ve 29-30 Aralık saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

ADT'nin en çok ilgi gören eserleri arasında yer alan oyun, 1930'lu yılların Nuran Tiyatrosu'nda Nahit ve İbiş karakterinin hüzün, neşe ve tutku dolu hikayesini anlatıyor.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan devlet tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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