Antalya Devlet Opera ve Balesinden 'Venera Ensemble' konseri - Haberler
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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat
Antalya Devlet Opera ve Balesinden

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çello, arp ve şan üçlüsünün yer alacağı konserde, Barok çağı ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları 3 kadın sanatçı tarafından seslendirilecek.

Konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Adını Göbeklitepe'den Eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan uzak doğuya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alan konser, 7 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konser biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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