Antalya Devlet Opera ve Balesi "Yeni Yıl Konseri" düzenleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2022'ye "Yeni Yıl Konseri" ile merhaba diyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların seslendirileceği konserde, orkestrayı şef Hakan Kalkan, koroyu şef Mahir Seyrek yönetecek.

Konserde, soprano Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık, Işılay Meriç Karataş, Burcu Kuru ve Heyecan Ceylan Yakan, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Atay Ergezen ve Göksay Yaran, bariton Onur Alpaslan ve Toygarhan Atuner ile bas Engin Suna, solist olarak sahne alacak.

Koreografi düzenlemeleri Armağan Davran'a ait konserde, Kürşat Kılıç ve Özlem Tekinay, özel danslarla izleyiciyle buluşacak.

Konser, 29 Aralık ve 4 Ocak saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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