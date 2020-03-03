Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Sevil Berberi"nin prömiyerini yaptı

03.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:46

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan komik operasının önemli eserleri arasında gösterilen Gioacchino Rossini'nin iki perdelik "Sevil Berberi" eserinin prömiyerini yaptı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen prömiyerde eseri, rejisör Haldun Özörten sahneye taşıdı.

Rossini'nin yaşamı boyunca yazdığı 39 opera içinde en çok tercih edilen "Sevil Berberi"nde, Antalya DOB orkestrasını şef Murat Cem Orhan, koroyu ise şef Mahir Seyrek yönetti.

Dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Melda Özkan'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait eserde, "Figaro" rolünü Onur Alpaslan, "Rosina"yı Sema Suna, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin, "Fiorello"yu ve "Subay"ı Baturalp Bilgili, "Uşak"ı Selahattin Denizsümüren, "Noter"i ise Vural Vursavaş canlandırdı.

Eser, 5 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA