Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Romeo ve Juliet"i sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesini 13 ve 15 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisini Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı balenin, kostümü Sevtaç Demirer, dekoru Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök imzasını taşıyor.

Eserde "Juliet"i Laroslava Volkova, "Romeo"yu Tolga Burçak, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"i Yiğit Erhan, "Paris"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Artur Ivanov, "Lady Capulet"i Selin Berkmen, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"yi Burcu Bodur, "Peder Lawrence"i Mert Söylemez, "Dadı"yı Fadime Keskin, "2 Kız"ı İlayda Binzet ve Seda Manaz, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu ve "Vali" rolünü ise Mehmet Sipahi canlandıracak.

"Romeo ve Juliet" balesi, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 13 ve 15 Ocak'ta saat 15.00'te sahnelenecek.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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