Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operetlerden Seçkiler" konseri verecek - Haberler

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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Operetlerden Seçkiler" konseri verecek

AA, Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
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Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konserini 5 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konserini 5 Mart'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atay Ergezen'in sahneye koyduğu konser, mizansenler eşliğinde verilecek. Konserin sahne düzenlemesini Özlem Tekinay, sahne tasarımını Cüneyt Şencan, ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.

Konserde, solist sanatçılar soprano Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Göksay Yaran ve Erdi Can Aybaş, bariton Ümit Burak Tekinay'a, piyanist Metin Kiper eşlik edecek.

"Operetlerden Seçkiler" konseri, 5 Mart saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat

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