Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Müze Konseri" verecek
AA, Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müze Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.
ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müze Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.
Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart'ta saat 15.00'te Antalya Müzesi'nde konser düzenlenecek.
Müzenin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek "Müze Konseri"nde piyanist Metin Kiper, soprano Aslı Ayan ve Sevinç Bilgin, tenor Devrim Demirel ve bas Şafak Güç sahne alacak.
AA / Ayşe Yıldız - Güncel