Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek

KARATAŞ, ADANA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri"ni 17 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek konserde piyanist Metin Kiper, soprano Işılay Meriç Karataş, mezzo-soprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş ve Dağhan Ergün ile bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.

Hazırlıklarını sürdüren sanatçılar, Antalya Müzesi'nde 17 Şubat saat 15.00'te sahne alacak.