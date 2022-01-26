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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nde tarihi atmosferde gerçekleştirilecek konserde piyanist Metin Kiper, mezzo soprano Seçil Eyilikeder ve Bilge Yılmaz, tenor Baha İşler ve Enis Ok, bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.

Hazırlıklarını sürdüren sanatçılar, 28 Ocak saat 15.00'te Antalya Müzesi'nde konser verecek.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Antalya, Opera, Müze, Kültür Sanat, Haber

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