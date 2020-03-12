Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, aralıkta dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve büyük beğeni kazanan müzikal, 19 Mart'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde olacak.

Müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait eserde, tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik Batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türküler yer alıyor.

Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem'in yönettiği eserin koreografisi Armağan Davran tarafından yapıldı.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim"in dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.



Eserde, solistler soprano Sinem Seçil Baddal, Özsu Özgür Yüksel ve Pınar Tekol, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Toygarhan Atuner'e, Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik edecek.



Eserin fiyatları 15, 35 ve 50 lira arasında değişen biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

Kaynak: AA