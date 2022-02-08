Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneledi - Haberler
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Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneledi

AA, Zehra Tekeci - Kültür Sanat
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Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Haldun Özörten tarafından sahneye konulan müzikalde, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesi anlatıldı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde iki perde olarak sahnelen eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eserde, "Kanlı Nigar"ı Semiha Boran "Hamdi"yi Ümit Tekinay, "Haydar"ı Taner Ölçen, "Şetaret"i Tuğba Kubilay, "Letafet"i Arzu Aydoğdumu, "Hüsrev"i Baha İşler, "Rumelili"yi Ercan Uğur, "Laz"ı Zafer İşgören, "Acem"i Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Gülçin Gültekin, "Mahallenin Meraklısı"nı Pınar Tekol, "Naci"yi Mustafa Özşamlı, "İhtiyar" rolünü ise Emre Aytekin canlandırdı.

Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneledi

AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat

Haşim İşcan, Antalya, Opera, Türk, Kültür Sanat, Haber

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