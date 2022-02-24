Antalya Devlet Opera ve Balesi "Çello Yıldızları Alaturka" konserini seslendirdi

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları Alaturka" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen konserde, alaturka konsepti ile 10 farklı eser seslendirildi.

Konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova ve bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Mehmet Gökhan Bağcı, klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne aldı.

Konserde, bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak da dansları ile eşlik etti.