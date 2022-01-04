Antalya Devlet Opera ve Balesi "Çello Yıldızları" konseri verecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Çello Yıldızları" konserini 6 Ocak'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzosoprano Medine Tuganova ile çelloda Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul ve Gani Sharipov, klarnette Nilay Canca, perküsyonda Burak Tortop ve arpta Senem Çine sahne alacak.

Konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 6 Ocak saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Fiyatları 25 ile 40 lira arasında değişen biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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