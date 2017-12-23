Antalya-Denizli yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı... Tırlar ve araçlar yolda kaldı



DENİZLİ - Denizli-Antalya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Polis ekipleri, buzlanma nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine yardım ederken, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların ise geçişine izin verilmedi.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, Kazıkbeli Geçidi'nde araçlar yolda kaldı. Kar yağışının artması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme araçları çalışmalarını hızlandırdı. Bir çok araç kayganlaşan yolda ilerlemekte zorluk çekerken, vatandaşlar ise araçlarını iterek ilerlemeye çalıştı.

Yokuşta kalan araçlara trafik polisleri de yardım etti. Trafik ekipleri bölgede meydana gelen kazalar ve yolda kalan araçların kaldırılması için Antalya'dan Denizli yönüne trafiğe kapattı. Denizli Bağbaşı ile Serinhisar Çaylıhanı mevkilerinde oluşturulan kontrol noktalarında tır ve çekiciler bekletilirken, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların ise geçişine izin verilmedi.

Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ise Cankurtaran mevkiine akın etti.