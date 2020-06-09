ANTALYA Denize giren 18 yaş ve altı çocukları, bekçiler uyardı
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ANTALYA Denize giren 18 yaş ve altı çocukları, bekçiler uyardı

Denize giren 18 yaş ve altı çocukları, bekçiler uyardıANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize gelen çocukları uyaran bekçiler, Konyaaltı Sahili'nden ayrılmalarını söyleyerek eve gitmeleri için uyardı.

09.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:44

Denize giren 18 yaş ve altı çocukları, bekçiler uyardı

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize gelen çocukları uyaran bekçiler, Konyaaltı Sahili'nden ayrılmalarını söyleyerek eve gitmeleri için uyardı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş ve altındakilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, denetimler de sürüyor. Yasağı ihlal eden bazı çocuklar, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Plajda güneşlenip, denize giren çocukları sahilde devriye görevi yapan bekçiler uyardı. Çocuklara denizden çıkmalarını söyleyen bekçiler, çocuklara eve gitmeleri uyarısında bulundu.

Sahilde güneşlenen ve denize girenlere de sosyal mesafe kuralını hatırlatan bekçiler, plajda güneşlenen, birbiriyle sohbet eden ve denize giren çocukları sahilden uzaklaştırdı. Bazı çocuklar da devriye görevi yapan bekçileri görünce çalılık alanda saklanmaya çalıştı. Çalılık alanda saklanan çocukları da uyarıp, plajdan dışarı çıkana kadar eşlik eden bekçiler, uyarılara kulak asmayanlara cezai işlem uygulayacağını belirtti. Bazı çocukların da bekçileri görünce sahilden kaçtığı görüldü.

ANTALYA Denize giren 18 yaş ve altı çocukları, bekçiler uyardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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