ANTALYA Denize 500 metrede lavanta şöleni
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ANTALYA Denize 500 metrede lavanta şöleni

Denize 500 metrede lavanta şöleniMOR rengiyle görsel güzellik sunan ve genellikle yayla bölgelerinde yetişen lavanta, Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce (BATEM) denize 500 metre mesafede yetiştirildi.

21.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:15

Denize 500 metrede lavanta şöleni

MOR rengiyle görsel güzellik sunan ve genellikle yayla bölgelerinde yetişen lavanta, Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce (BATEM) denize 500 metre mesafede yetiştirildi. 'Antalya Lavanta Kokuyor' sloganlı projedeki 2 dönümlük lavanta bahçesi, üreticiler için örnek oluşturuyor.

Kozmetik, gıda ve ilaç sanayilerinde kullanılan, endüstriyel tıbbi- aromatik bitki olan lavantanın, Antalya'da denize neredeyse sıfır alanda yetiştirilmesiyle ilgili yapılan deneme çalışması başarıyla sonuçlandı. Özellikle Isparta ile Burdur'da büyük tarlalarda yetiştiriciliği yapılan ve her yıl on binlerce yerli- yabancı turistin görmek için akın ettiği lavanta, daha çok yayla bitkisi olarak biliniyor.

'ANTALYA LAVANTA KOKUYOR'

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), 2015 yılında 'Antalya Lavanta Kokuyor' sloganıyla proje başlattı. 2016'da dikilen fideler, 1 yıl sonra ilk ürünü vermeye başladı. 4 yıl sonra ise lavanta fideleri büyüdü ve denize yakın bölgelerde yetiştirilip, yetiştirilemeyeceğine yönelik deneme çalışmaları da başarılı olurken, 2 dekarlık alandaki lavantalarda mor görsel güzellik oluşturdu.

25 METRE RAKIMDA YETİŞTİ

BATEM uzmanlarından Doç. Dr. Köksal Aydınşakir, yaylaya ait bir bitki olarak aktarılan lavantanın sahil bölgesinde de yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini belirlemek amacıyla 2015 yılında gıda teknolojisi ve tıbbi aromatik bitkiler bölümü uzmanları olarak Bulgaristan ve Isparta'dan getirilen 7- 8 çeşidin, sahil koşullarında adapte olup olmayacağını belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Doç. Dr. Aydınşakir, 2015 yılında başlayan çalışmada 2 dekarlık alanda, deniz kenarında 25 metre rakımda lavantanın kolaylıkla yetiştirilebileceğinin bu bahçede kanıtladığını kaydetti.

KOLONYA, SABUN VE YAĞI SATILIYOR

Lavantanın kozmetik, ilaç, gıda sanayileri ve değişik sektörlerde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Aydınşakir, 'Bizim üreticilere kanıtlamaya çalıştığımız, yağlık lavanta üretimi. Buradaki çeşitlerimizde de daha çok yağlık lavanta üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Elde ettiğimiz yağlardan da kolonya, sabun ve lavanta yağını ofisimizde satıyoruz" dedi.

LAVANTA BAHÇESİ VE MÜZE EV

BATEM'in 1934 yılında kurulduğu ve sebze, süs bitkileri, meyvecilik, tarla bitkileri gibi birçok alanda çalışmalara imza atıldığını anlatan Doç. Dr. Aydınşakir, lavanta bahçesinin hemen yanındaki eski idari lojmanın, Antalya Valiliği ile yapılan proje sonucunda Tarım Müzesi ve Sergi Evi'ne dönüştürüldüğünü kaydetti. Binanın dış aksamının tamamlandığı, iç tefrişat çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Aydınşakir, 'Çalışmalar bittikten sonra yöre halkının ve turistlerin ziyaret etmeleri, enstitü koleksiyon bahçemizde bulunan genetik kaynaklarımızdan, narenciye, avokado ve pikan cevizi çeşitlerini bizzat görerek bilgi edinmeleri de sağlanacak. Ayrıca lavanta bahçesinde de insanlar fotoğraf çektirebilecekler. Alanda çeşitli dekorlar ve alanlar oluşturarak fotoğraf çekmeleri, bizzat dokunup lavantayı koklamaları ve buradan zevkle ayrılmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

ANTALYA Denize 500 metrede lavanta şöleni

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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