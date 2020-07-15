ANTALYA Denizde saygı geçişi Denizde saygı geçişiAntalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gaziler için denizde kano ve yelkenlerle saygı geçişi yapıldı.

Denizde saygı geçişi

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gaziler için denizde kano ve yelkenlerle saygı geçişi yapıldı. Plajdakilerin ilgi gösterdiği etkinlik, flyboard sporcusunun bayraklı gösterisiyle tamamlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında denizde saygı geçişi yapıldı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 22 yelken ile 7 kano sporcusunun yer aldığı etkinlik tarihi Yat Limanı'nda başladı. Denize açılan sporcular kano ve yelkenleriyle Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahilde 15 Temmuz şehitleri için saygı geçişi yapan sporculara plajdakiler yoğun ilgi gösterdi

Etkinlik flyboard sporcusunun gösterisinde denizde bayrak sallamasıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA