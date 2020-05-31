Antalya, deniz yasağının kalktığı 1 Haziran'a yağmurla girecek
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Antalya, deniz yasağının kalktığı 1 Haziran'a yağmurla girecek

1 Haziran'dan itibaren sahil ve plajların açılması, Meteorolojinin gök gürültülü sağanak yağış uyarısını gölgede bıraktı.

Antalya, deniz yasağının kalktığı 1 Haziran'a yağmurla girecek
31.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:28

1 Haziran'dan itibaren sahil ve plajların açılması, Meteorolojinin gök gürültülü sağanak yağış uyarısını gölgede bıraktı. Antalya'da vatandaşlar denize girmek için gece 12'ye kadar geri sayım başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çoğunluğu 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya geçecek normalleşme sürecine ilişkin kararlar arasında, başta Antalya olmak üzere sahil kentleri açısından en çok merak edilen denize girme kararı da bulunuyor. 1 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı, plajların açılacağı, deniz turizmi ve balıkçılığın açılacağına yönelik açıklamaları deniz özlemi çeken vatandaşları mutlu etti.

Gök gürültülü sağanak uyarısı

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojinin internet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yağışlı havanın pazartesiden itibaren yurt genelinde etkili olacağı belirtildi.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da 1 Haziran Pazartesi ve 2 Haziran Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu ve cuma günü ise açık bir hava bekleniyor.

Antalyalılar mayolarını hazırladı

Antalyalılar ve yerleşik turistler de havaların ısınmasıyla, her gün görüp içlerini açan denize girmek için sabırsızlanıyordu. Meteoroloji'den yapılan açıklamalara rağmen vatandaşların denize gireceği ve sahilleri dolduracağı öngörülüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun 'Oltalar hazır mı' paylaşımına vatandaşlardan, "Hazırladım Sayın Valim kapının ağzında bekliyor. Hazır hazır yemi bile takılı bekliyoruz Sayın Valim. Mayolar da hazır başkan. Pazar gece 00.01'de dalarım suya, at de atalım Valim, evde leğende balık tutuyorum öyle teselli ediyorum" şeklinde yanıtlar geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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