ANTALYA Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim
Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetimKARA, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı.
04.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:27
Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim
KARA, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı. Yalnız başına denize açılan bir tekne kaptanı ekipler tarafından sağlığı için evde kalması yönünde uyarılarak daha fazla açılmasına izin verilmedi.
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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Kaynak: DHA