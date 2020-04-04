ANTALYA Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetimKARA, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı.

Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim KARA, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı. Yalnız başına denize açılan bir tekne kaptanı ekipler tarafından sağlığı için evde kalması yönünde uyarılarak daha fazla açılmasına izin verilmedi. GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) Kaynak: DHA