ANTALYA Demre'ye Rus turist akını başladı
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ANTALYA Demre'ye Rus turist akını başladı

Demre'ye Rus turist akını başladı Rusya'dan charter uçuşların başlamasıyla Antalya'ya gelen Rus turistler, kutsal saydıkları Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesine akın etmeye başladı.

ANTALYA Demre'ye Rus turist akını başladı
17.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:23

Demre'ye Rus turist akını başladı Rusya'dan charter uçuşların başlamasıyla Antalya'ya gelen Rus turistler, kutsal saydıkları Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesine akın etmeye başladı. Rus turistler Türkiye'de tatilin güvenli olduğunu belirterek, yakınlarını ve dostlarını Türkiye'ye tatile çağırdı.

10 Ağustos itibarıyla charter uçuşların başladığı Rusya'dan Antalya'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği ilçeler arasında Demre yer aldı. Otobüslerle Demre'ye gelen Rus turistler, önce kutsal saydıkları ikonların satıldığı mağazaları ziyaret etti. Ardından gruplar halinde 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un mezar kilisesinin yer aldığı Anıt Müze'yi ziyaret etti. Müzede rehberler eşliğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli koşullarda gezen turistler, Aziz Nikolaos'un mezarının başında dua etti. Mezarın önüne çökerek, Aziz Nikolaos'a saygı sunan Rus turistler, ardından da Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıktı. Rus turistler yat üstünde önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni gezdi. Yatın önünde bir araya gelen Rus turistler hep bir ağızdan 'Merhaba Türkiye', 'Türkiye çok güzel' mesajları verdi. Verilen yüzme molasında kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakarak, bol bol yüzen Rus turistlerin Demre turu, Çayağzı Limanı'nda sona erdi. Ardından Rus otobüslerle Kemer, Kundu, Belek, Manavgat ve Alanya'da kaldıkları otellere geri döndü.

'HERKES KORKMADAN TÜRKİYE'YE TATİLE GELSİN'

Üçüncü kez Türkiye'ye gelen Linbov Bobro, Yeniden Türkiye'de ve Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de bizi havalimanından itibaren çok iyi ve alınan olağanüstü koronavirüs tedbirleriyle karşıladılar. Otelimizde her türlü tedbir alınmış. Herkes korkmadan Türkiye'ye tatile gelsin dedi.

'TEDBİRLER OLAĞANÜSTÜ'

Rus Michael Strygın, Türkiye'de bizi çok güzel karşıladılar. Her yerde koronavirüse karşı her türlü tedbir alınmış. Otellerdeki tedbirler olağanüstü. Akrabalarımı ve dostlarımı aradım. Korkmadan Türkiye'ye tatile gelebileceklerini söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye mükemmel bir ülke. Korkmayın tatile gelin diye konuştu.

'İZİN VERİLİR VERİLMEZ HEMEN GELDİK'

Güzel Sergeeva da, Altıncı kez Türkiye'deyim. Çok özlemiştik Türkiye'yi ailece. Geçen yılki tatilimizden çok değişen bir şey görmedim. İzin verilir verilmez hemen geldik. Çok mutluyum. Bugün de tarihin, denizin ve doğanın içi içe olduğu cenneteyiz. Ben Rus hemşehrilerime diyorum ki mutlu bir tatil için Türkiye'ye gelin. Otellerde her türlü tedbir alınmış dedi.

Kaynak: DHA

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