Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek - Haberler Ekonomi
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Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek

Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek
AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yapılacak ihalesi için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yapılacak ihalesi için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 1 Şubat'tan itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek.

Geçici teminat tutarı 1 milyon 200 bin lira olan ihale için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

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AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
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Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yapılacak ihalesi için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

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