Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi - Haberler
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Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi

AA, Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi

Antalya Demre Yat Limanı'nın yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına ilişkin projenin ihalesi 1 Nisan'a ertelendi.

ANTALYA (AA) - Antalya Demre Yat Limanı'nın yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına ilişkin projenin ihalesi 1 Nisan'a ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daha önce 1 Mart'ta gerçekleştirileceği duyurulan "Antalya Demre Yat Limanı Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılmasına İlişkin İhale" 1 Nisan'a ötelendi.

Son teklif verme saati en geç 10.00 olarak belirlendi. İhale 1 Nisan saat 10.30'da yapılacak.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Antalya, Gazete, Nisan, Mart, Ekonomi, Haberler

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