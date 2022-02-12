Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi

ANTALYA (AA) - Antalya Demre Yat Limanı'nın yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına ilişkin projenin ihalesi 1 Nisan'a ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daha önce 1 Mart'ta gerçekleştirileceği duyurulan "Antalya Demre Yat Limanı Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılmasına İlişkin İhale" 1 Nisan'a ötelendi.

Son teklif verme saati en geç 10.00 olarak belirlendi. İhale 1 Nisan saat 10.30'da yapılacak.