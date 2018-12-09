Antalya-Demre'de Aralıkta Deniz Keyfi

Demre'de aralıkta deniz keyfi

Türkiye'nin birçok yerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken Antalya'nın Demre ilçesine gelen turistler aralıkta deniz keyfi yaptı.

Demre'ye gelen Rus ve Ukraynalı turistler, ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan Kekova'ya yat turuna çıktı. Turistler yat turunda önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Masmavi denizde suyun içindeki Batık Kent ve Simena Antik Kenti'nde bol bol fotoğraf ve görüntü çeken turistler, ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda mola verdi. Verilen molada 19 derecelik güneşli havada, su sıcaklığı 17- 19 derece olan denize giren turistler, Akdeniz'in mavi sularının tadını çıkardı. Kendi ülkelerinde gündüzleri bile havanın eksi 6- 7 derecede olduğu turistler, yatların üstünden denize atladı ve bol bol yüzdü. Turistler, aralık ayında denizin ve yüzmenin tadını çıkardı.

Rus Vilikiy Bonder, "Şu anda benim şehrimde gündüz hava sıcaklığı eksi 5 derece. Burada kış mevsiminde harika bir hava var. Kekova harika bir yer. Buraya herkes gelsin, yüzsün. Deniz çok mükemmeldi. Kışın denize girmek çok güzeldi" dedi.

Natalia Andriyakia, "Şu anda Kazan şehrinde gündüz hava sıcaklığı eksi 6- 7 derece. Burada aralık ayında yüzmek çok güzeldi. Benim için hayal edilmeyecek bir olay oldu. Denizin suyu süt gibi sıcaktı. Çok mutluyum" diye konuştu.

Ukraynalı Mihayluk Denis de "Aralık ayında denize girmek inanılmaz bir mutluluk. Deniz çok güzeldi. Antalya harika bir şehir. Harika insanlar, hepsi güler yüzlü. İlk kez geldik buraya. Ama daha çok gelmemiz gerekiyor bu güzelliklere" dedi.