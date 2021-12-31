Antalya'dan yılbaşı manzaraları - Haberler
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Antalya'dan yılbaşı manzaraları

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak tarihi Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarında gerçekleştiği Antalya'da, bazı meydan ve caddeler ışıklandırıldı.

ANTALYA (AA) - Yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak tarihi Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarında gerçekleştiği Antalya'da, bazı meydan ve caddeler ışıklandırıldı.

Mağaza vitrinleri yılbaşı konseptiyle süslenirken, bazı sokak satıcıları da yılbaşı gecesini fırsat bilerek, kentin işlek caddelerinde yılbaşı kostümü, başlıkları ve maskelerinin satışını gerçekleştirdi.

Antalya'dan yılbaşı manzaraları

Antalya'dan yılbaşı manzaraları

Antalya'dan yılbaşı manzaraları

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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