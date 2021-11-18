Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Muhtarlar Futbol Turnuvası devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle ilçelerde görev yapan mahalle muhtarlarıyla iletişimi güçlendirmek ve kaynaşmayı artırmak adına düzenlenen futbol turnuvasında 15 ilçe muhtar takımı ve bürokratlardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı yer aldı.

İlk tur eleme maçlarının ardından Muratpaşa, Elmalı, Alanya, Kepez, Manavgat, Kumluca, Gazipaşa, Korkuteli takımları çeyrek finale yükseldi. 8 ilçedeki takımlar 21 Kasım Pazar yapılacak maçlarda bir üst tura çıkmak için ter dökecek.

Finike Sahilkent Toptancı Hali ve bağlantı yolunda asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike Sahilkent Toptancı Hali ve bağlantı yolunda asfalt çalışması yaptı.

Hallerin eksiklerini giderme noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler, Finike Sahilkent Toptancı Hali içinde ve çevresinde bulunan tali yollarda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ve Finike Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonucu Sahilkent Toptancı Hali ve bağlantı yolunda 14 bin metrekarelik asfalt çalışması yapıldı.

Öte yandan, kent merkezinde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenileniyor

Fatih Caddesi'nde 7 mahalleyi yakından ilgilendiren içme suyu hattı, yenisiyle değiştirildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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