Antalya'dan kısa kısa
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Antalya'dan kısa kısa

Antalya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Manavgat yangınında evi hasar gören 65 yaşındaki Emine Şen'e eşya ve ilaç yardımı ulaştırıldı.

Manavgat yangınında evi hasar gören 65 yaşındaki Emine Şen'e eşya ve ilaç yardımı ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulukapı Mahallesi Yukarıbayır mevkisindeki evi yangında hasar gören Emine Şen'e, Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından yardım sözü verildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şen'in geçici olarak yerleştiği, su ve kanalizasyon altyapısı ASAT tarafından yapılan konteyner evinin eşyalarını temin etti.

Koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi, tüp, gıda, koltuk değneği gibi eşyaları teslim edilen Emine Şen'in küçükbaş hayvanları için de yem ve saman desteği verildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Dr. Zeynep Toktaş ve hemşire Ceren Göncü, Emine Şen'i muayene edip, ilaçlarını teslim etti.

Gazipaşa Sugözü grup yolu asfaltlanıyor

Gazipaşa'da Torosları birbirine bağlayan ve ilçe halkının yoğun kullandığı Sugözü grup yolunda yaklaşık 20 kilometrelik sathi asfalt döküm çalışması Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Altyapısı güçlendirilip genişletme çalışması da yapılan Sugözü grup yolunun sathi asfaltla kaplanması ilçede sevinçle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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