Antalya'dan kısa kısa

Muratpaşa Belediyesinin "Müzik sokakta" etkinliği tarihi Kaleiçi'nin yapılarından Üç Kapılar'da devam etti.

Muratpaşa Belediyesinin "Müzik sokakta" etkinliği tarihi Kaleiçi'nin yapılarından Üç Kapılar'da devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zor dönem geçiren müzisyenler, dinleyicilerle buluşturuluyor.

Üç Kapılar'daki etkinlikte turistler de eğlenceli anlar yaşadı.

Antalyalı müzisyenlerin sahne aldığı programlar, her hafta cuma kentin 5 farklı noktasında gerçekleştiriliyor. Nisanda başlayan etkinlikte bugüne kadar 250'nin üzerinde müzisyen sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen solist Yusufcan Çevik, "Sokakta müziği duyanlar hemen yanımıza koştular. Bizlerle beraber şarkılarını söylediler. Dans ettiler. Katılım gerçekten çok güzeldi." ifadesini kullandı.

Elektrikli otomobil tasarımı ve Ar-Ge işbirliği protokolü

Kepez Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında elektrikli otomobil tasarımı ve Ar-Ge işbirliği protokolü imzalandı.

İki kurum, Antalya Bilim Merkezi'nde elektrik enerjisiyle çalışan otomobil tasarımı ve Ar-Ge çalışması yapacak.

İşbirliği protokolünü Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan imzaladı.

Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi'nin üniversitelerin ürettiği bilimi, pazara çıkaracak, rafa koyacak ve markete yerleştirecek bir ortam olacağını belirterek, "Elektrikli otomobil tasarımıyla ilgili işbirliğimiz hem üniversitemize hem de hem de Antalya Bilim Merkezi'ne katkı sağlayacak." açıklamasını yaptı.

Rektör Özkan da bilime, teknolojiye meraklı çocukların elinden tutulması gerektiğine dikkati çekerek, "O zaman bizi uzayda, tıpta kimse tutamaz. Bu işbirliği sayesinde Kepez Belediyesi ile kaliteli işlere imza atacağız." ifadesini kullandı.

Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşın kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Arife günü ve bayram boyunca Uncalı-Kurşunlu mezarlıkları arasında her saat başı ücretsiz ring seferler düzenlenecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 19 ilçedeki mezarlıklarda arife ve bayramda artacak kabir ziyaretleri öncesinde temizlik ve bakım yapılıyor. Mezarlıklarda ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve hayratların bakımı gerçekleştiriliyor.

Arife günü ve bayram boyunca kent merkezindeki Andızlı, Uncalı ve Kurşunlu mezarlıklarında vatandaşın kabir ziyaretlerine yardımcı olmak için din görevlileri hazır bulunacak. Mezarlık girişlerinde ziyaretçilere çiçek dağıtılacak.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çevrim içi mezuniyet töreni

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılı çevrim içi mezuniyet töreni gerçekleşti.

905 öğrenci, çevrim içi törenle mezuniyet sevincini yaşadı.

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ileride belki omuz omuza insan sağlığı için mücadele edeceği sağlık personellerine inancının tam olduğunu belirterek, "Gönül rahatlığı ile sizleri mezun etmenin ve nitelikli eleman ihtiyacı bulanan sağlık alanına 905 öğrencimizi daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Çevrim içi mezuniyet töreni, akademisyenlerin ve öğrencilerin veda konuşmaları ve birbirlerine iyi dilekleriyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden