Yenikışla- Karacaören grup yolu asfaltlanıyor
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Yenikışla- Karacaören grup yolu asfaltlanıyor

Yenikışla- Karacaören grup yolu asfaltlanıyor
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Yenikışla- Karacaören grup yolu asfaltlanıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Yenikışla- Karacaören Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda asfalt çalışması yapıyor.

Yenikışla- Karacaören grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Yenikışla- Karacaören Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda asfalt çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaman içinde deforme olan grup yolları program dahilinde asfaltlanıyor. Kırsal Hizmetler ekipleri, daha önce alt yapısını hazırladığı Yenikışla- Karacaören mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda asfalt çalışmalarına başladı. Bölgedeki vatandaşların daha konforlu ulaşım imkanına kavuşması için 8 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt çalışması yapılıyor.

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Yenikışla- Karacaören grup yolu asfaltlanıyor
Yenikışla- Karacaören grup yolu asfaltlanıyor
Yenikışla- Karacaören grup yolu asfaltlanıyor

Kaynak: Habermetre

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