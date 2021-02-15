Antalya'dan kısa kısa

Konyaaltı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Mira Alemdar'ın resmettiği derelerin taşıdığı çöplerin denize ulaşmasını engelleyen proje hayata geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisine mektupla resmini gönderen 9 yaşındaki Mira'nın "yüzey suyu atık kapanı" hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Başkan Böcek'in talimatıyla ekipler, Konyaaltı Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2 derelerinin içine yerleştirdikleri beton bloklardaki kanallar önüne konulan fileler yardımıyla derelerden taşınan fiziksel atıkların denize ulaşmadan tutulması sağlandı.

Mira'yı ve ailesini makamında kabul eden Başkan Böcek, resminden ve yazdığı mektuptan çok etkilendiğini belirtti.

Böcek, Mira'ya ve ailesine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Antalya temiz denizleri olduğu sürece dünya kenti imajını sürdürebilir ve turizmden pay alabilir. Bu projeden elde ettiğimiz tecrübelere dayanarak, çalışmanın geliştirilmesine ve Antalya'daki diğer derelerimizde uygulanmasına yönelik planlamalarımızı yapıyoruz."

Mira ise projesinin gerçeğe dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette hazır bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy da Konyaaltı sahilinde derelerden gelen çöplerin filelerde toplanmasının görenler açısından caydırıcı etkisi olduğunu anlattı.

Müzeler Kovid-19 tedbirleriyle yeniden ziyarete açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla bir süre önce ziyarete kapatılan Deniz Biyoloji Müzesi, Oyuncak Müzesi, Evrenseki Yörük Müzesi, Karatay Medresesi, kapılarını yeniden açtı.

Müzeler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun hafta içi 10.00-16.00 arasında gezilebilecek.

Kavşak düzenlemeleri sürüyor

Kent içi trafiği rahatlatmak adına kavşak düzenlemelerine devam ediliyor.

Salgın kısıtlamalarını fırsat bilen ekipler, hafta sonu Aksu-Serik arasında kalan Gebiz Mahalle Yolu kesişiminde bulunan kavşakta genişletme çalışması gerçekleştirdi.

ASAT ekipleri kanalizasyon hattında bakım gerçekleştirdi

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Akseki ilçesinde Atıksu Arıtma Tesisine giden kanalizasyon hatlarında bakım yaptı.

Ekipler hat bacalarında oluşan tıkanıklıkları teknik donanım ve araçların yardımıyla açarak sistemin sağlıklı şekilde hizmet vermeye devam etmesini sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden