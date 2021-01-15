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Antalya'dan kısa kısa

15.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:51
Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da, Koza Birlik üyesi üreticilere bin dut fidanı dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da, Koza Birlik üyesi üreticilere bin dut fidanı dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Mediha İlknur Aygün, Alanya'da üreticiler, tarımsal kooperatifler ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Antalya Koza Birlik üyesi üreticiler ve bölgedeki mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıda sorunlar dinlendi, talepler alındı.

Toplantı sonrası Antalya Koza Birlik üyesi üreticilere bin dut fidanı dağıttı.

-Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine yardım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ve Kemer'de 330 aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Kemer'de başvuruları olumlu sonuçlanan 90 aileye, Serik'te ise 240 ihtiyaç sahibi aileye içinde kuru gıdaların bulunduğu yardım paketleri belediye ekiplerince ulaştırıldı.

-Muratpaşa Belediyesinden tarıma destek

Muratpaşa Belediyesi, kent sakinlerinin tarımla tanışması ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksıların dağıtımına başladı.

Başkan Ümit Uysal, 2 bin 500 eve dağıtılacak saksıların belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki üretim tesisinde hazırlandığını kaydetti.

Fidelerinin uygun saksılara dikildiğini ve hazır halde Muratpaşa sakinlerine ulaştırılmaya başlandığını belirten Uysal, "Amacımız, başta çocuklar olmak üzere komşularımızın tarımla, toprakla buluşmasını ve üretime yönelik çalışmalar içinde bulunmasını sağlamak. Çocuklarımıza küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini anlatmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:55:39. #1.15#
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