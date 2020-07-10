Antalya'dan kısa kısa Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk binaların yıkımına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk binaların yıkımına başladı.

Kesinleşen imar planlarına göre, 20'nin üzerinde yeni cadde ve sokağın açılacağı mahalledeki çalışmalara başlandı. Ekipler ilk olarak Gazi Bulvarı'nı mahalleye bağlayan 1171 Sokak'ta yangın sonrası kullanılamaz hale gelen binayı yıktı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, tek amaçlarının mahalle sakinlerinin çok daha rahat şartlara kavuşmalarını sağlamak olduğunu, 120 binanın da kamulaştırılacağını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi temizlik personeline hijyen semineri verildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ev İdaresi Birimi'nden Suzan Veziroğlu tarafından verilen "Temizlik ve Hijyen" seminerinde, sosyal mesafe, maske, ateş ölçümü, dezenfektan kurallarına uyuldu.

Etkinlikte üniversite binalarının iç, dış mekan temizliği, zemin bakımı, destek hizmetleri faaliyet alanında yer alan malzemelerin depo yönetimi, bölüm iş organizasyonları ile temizlikte dikkat edilecek kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Büyükşehir'den 13 ilçeye yaklaşık 23 kilometrelik sulama borusu desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen iki ayda 13 ilçede 29 mahalleye 22 bin 416 metre sulama borusu desteği sağladı.

Mayıs ve haziranda Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Konyaaltı, Elmalı, Kumluca, Alanya, Gazipaşa, Kemer, Serik, Akseki, Gündoğmuş, Finike ilçelerinde gerçekleştirilen sulama borusu desteğiyle 2 bin 830 dekar tarım alanının sulama sorununun çözüldüğü bildirildi.

"VaryANT Genç Gönüllüler" programı başladı

Antalya'da yaşayan gençleri bir araya getirmek, fikirlerini almak ve ortak çalışmalarda bulunmak amacıyla "VaryANT Genç Gönüllüler" programı hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinin "gençler için gençlerle" sloganlı programının ilk toplantısı, Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak, sınırlı katılımla düzenlenen toplantıda teorik, uygulamalı olarak gönüllük eğitimi alan gençler, proje ve fikirlerini dile getirdi.

"Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele" projesine ilk adım

Konyaaltı ilçesinde, "Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele" projesiyle yaklaşık 150 dekar alandaki çalışmaların ilk adımları atıldı.

Narenciye, nar bahçelerinde turunçgil unlu biti (planacoccus citri) zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla faydalı böcek salımları ve feromon tuzaklarının asılması gerçekleştirildi.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca onaylanan 65 bin 550 lira tutarındaki projeyle toplu ve koordineli yapılan entegre mücadelenin başarılı olabileceğini üreticilere göstermenin hedeflendiğini kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi havai fişekli kutlama yapmayacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak artık hiçbir etkinlikte havai fişek gösterisi yapmayacaklarını açıkladı.

Etkinliklerinde havai fişek kullanmamaya azami özen gösterdiklerini aktaran Esen, "Bugünden itibaren hiçbir etkinliğimizde ve gösterimizde havai fişek kullanmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Havada renkli gösterilere neden olan havai fişekleri maalesef artık bize hayatını kaybedenleri hatırlatacak." ifadelerini kullandı.

Kepez'de sünnet heyecanı başladı

Kepez ilçesinde geleneksel hale getirilen sünnet etkinliğinin 12'incisi başladı.

Bugüne kadar 7 bin 331 çocuğun sünnet mutluluğuna ortak olan Kepez Belediyesi, bu yılda 224 çocuğun sevincine ortak olacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle her sünnet operasyonunun ardından odalar dezenfekte edilirken, her gün 10 çocuğun sünnet edilmesi planlanıyor.

Kovid-19 nedeniyle bu yıl sünnet şöleni yapılamayacak.

ASSİM'de "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"nin sertifika töreni gerçekleştirildi

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan Muratpaşa Belediyesinin 20 personeline sertifikaları verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Üvet tarafından verilen 36 saatlik eğitimlerde, bir fikrin proje haline getirilmesi, tasarlanıp yürütülmesi ve proje çıktılarının toplumla paylaşılmasına kadar olan döngünün nasıl yönetileceği anlatıldı.

Sertifika töreninde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hayalimiz, dünyayla buluşmak, şehrin demokratik kalitesinin ve genel yaşam standardının yüksek kalabilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA