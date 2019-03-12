Antalya'dan Kısa Kısa

Antalya'daki şoförler, ilk yardım ve temel yaşam eğitimiyle daha donanımlı hale geliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı Antalya Şubesi iş birliğinde Ulaşım AŞ'ye bağlı 550 otobüs şoförü ve 98 vatmana temel ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimi verildi.

Türk Kızılayı uzmanları tarafından verilen uygulamalı eğitimde şoförler ve vatmanlar temel ilk yardım eğitimi kapsamında solunum yolu tıkanmaları, bilinç bozuklukları, ısı dengesi bozuklukları, yanıklar, kanamalar, kırık çıkık ve burkulmalar, boğulmalar, hayvan ısırıkları, zehirlenmeler, yaralanmalar, yaralı taşıma gibi konularda eğitiliyor.

Dört ay sürecek eğitimlerin ardından değerlendirme sınavında başarılı olan şoförler sertifikalarını almaya hak kazanacak.

Elmalı'da çocuklar tiyatro ile tanıştı

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) bugüne kadar 6 ilçede 30 bine yakın çocuğu tiyatroyla tanıştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Elmalı'ya park eden tiyatro etkinlik tırı "Tıratro", "Elbise var insan yok, insan var elbise yok" adlı kukla tiyatrosunu sahneledi.

Hayatlarında ilk kez tiyatro ve kukla gören çocuklar, hayranlıkla oyunu izledi.

Tıratro Koordinatörü Safinaz Özgür, Turne Amiri Gizem Kutlu, Kuklabazlar İlker Alemdar, Mehmet Yüksel, Soner Akçay ve Nazlı Selin Yaykın'ın sahne aldığı oyunu izleyen çocuklar sahne ekibine de yoğun ilgi gösterdi.

Kuklalara dokunarak tanımaya çalışan öğrenciler, sanat dolu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Elmalılı çocuklar Mehmet Özgür ve sahne ekibiyle fotoğraf çektirdi.

Korkuteli Yelten

yolu asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Yelten Mahallesi'nin yolunu yeniledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatları doğrultusunda asfalt seferberliğini sürdürüyor. Konforlu ulaşım için mahalle yollarında bakım onarım ve asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Yelten Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.



Ekipler, asfalt hazırlık çalışmaları kapsamında da şarampol temizliği yaparak belirlenen bölgelere boru yerleştirildi.

İki kilometre uzunluğunda olan mahalle yolundaki asfalt çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir de takip etti.

Kaynak: AA