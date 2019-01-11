Antalya'dan Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesinde kırsalda, mahallelerinde yaşayan vatandaşlara doktor, hemşire ve kuaför gibi hizmetlerin verildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlıkları kırsal bölgelerde oturan vatandaşları, mahallelerinde ve evlerinde ziyaret etti.

Merkez gelip gitme şansı az olan, hasta, yaşlı, çocuk ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların evlerinde doktor, diş hekimi, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför gibi ihtiyaçları gideriliyor.

Alanya'da 52

mahallede 7 bin 651 vatandaşa ulaşıldığı belirtilen açıklamada, 16 mahallede ise ekipler halen çalışmalarını

sürdürüyor. Beldibi, Fakırcalı, Yaylakonak ve Çamlıca, Tırılar, Şıhlar, Kocaoğlanlı ve İshaklı mahallelerini ziyaret eden ekipler, çocuklara diş eğitimi, kadınlara kuaförlük hizmeti verirken, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireyleri sağlık kontrolünden geçiriyor.

Ekipler, ardından Özvadi, İmamlı, Uğrak, Büyükpınar ve Hocalar, Mahmutseydi, Paşaköy, Elikesik, Yasırali, Bayır, Bayırkozağacı ve Gözübüyük mahallerinde çalışmalarına devam edecek.

Belediye evsizlere sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz vatandaşları Karaalioğlu Parkı içinde bulunan belediyenin eski hizmet birimlerinde misafir ediyor.

Büyükşehir zabıtası ve emniyet güçleri tarafından sokakta yatan ve kimsesi olmayan kişiler tespit edilip, buraya yerleştiriliyor. Kimsesizlerin barınma ihtiyaçları yanında yemek, sıcak su, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

Her akşam ortalama 100 evsiz vatandaşa en uygun şartlarda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, havalar ısınana kadar evsiz vatandaşları misafir edecek. Antalyalılardan sokakta yaşayan vatandaşları Alo 155 ile emniyet güçlerine veya 249 50 84 no'lu telefondan zabıtaya bildirmelerini istendi.

Sokakta yaşayan Mehmet Döver, belediyenin sağladığı mekanlarda kalan kişilerden her birinin farklı nedenlerden ötürü sokaklarda yaşadığını kaydetti.

Soğuk havalarda dışarıda yaşamanın zor olduğunu belirten Döver, "Sokakta vatandaşların yönlendirmesiyle buradan haberdar oldum. Burada sıcak yatak, temizlik ve yemek ihtiyaçlarımız karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA