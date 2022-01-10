Antalya'dan Kemer'e uyuşturucu madde getirirken yakalandılar - Haberler
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Antalya'dan Kemer'e uyuşturucu madde getirirken yakalandılar

Antalya'dan Kemer'e uyuşturucu madde getirirken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 şahsın Antalya'dan Kemer'e uyuşturucu madde getireceği ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 şahsın Antalya'dan Kemer'e uyuşturucu madde getireceği ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine operasyon gerçekleştiren ekipler, 10 gram metanfetamin ile kullanma aparatı ele geçirdi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kemer ilçesi, Göynük Mahallesinde ikamet eden E.Y ve İ.Ö isimli şahısların Antalya'dan Kemer'e uyuşturucu madde getireceği ihbarı alındı. İhbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 10 gram metanfetamin ve 1 adet içerisinde kullanıma hazır kristal bulunan kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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