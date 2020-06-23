HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antalya'dan Hong Kong'a "yaban mersini" ihracatı

Antalya'dan Hong Kong'a da "yaban mersini" ihracatına başlandı.

Antalya'dan Hong Kong'a
23.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:30

Antalya'dan Hong Kong'a da "yaban mersini" ihracatına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, tarım kenti de olan Antalya'da ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen yaban mersini üretiminde kısa zamanda önemli mesafe aldıklarını vurgulayan Karaca, "Blueberry dünyada trend olan bir meyve ve ihracat değeri çok yüksek. Antioksidan özelliği var. Toprağa çok bağlı kalmadan saksıda yetiştirilebilen bir meyve. İklim bakımından da Antalya bu meyve için çok uygun bir yer." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibeleri ve İl Müdürlüğünün destekleriyle üreticilere soğuk hava deposu ve paketleme tesisi gibi birçok alanda katkı sağlandığını vurgulayan Karaca, bu destekler kapsamında bir firmanın saksılarda yetiştirdiği yaban mersinlerini ihraç ettiğini aktardı.

Geçen yıl 67 ton 700 kilogram ihracat yapıldı

Yaban mersininin dünya pazarında yüksek fiyattan alıcı bulduğuna dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"Üretimin gelişerek devam etmesini istiyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. İhracat değeri olan, katma değeri yüksek, dünya piyasalarında yüksek fiyattan alıcı bulan blueberry ürününü Antalya'da da yaygınlaştırıyoruz. Almanya, Dubai, İsveç, Norveç ve Katar'ın ardından Hong Kong'a da blueberry ihracatına başladık. Geçen yıl 67 ton 700 kilogram blueberry ihracatı gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarla kısa sürede bu rakamları artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Ekonomi
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu Ekonomi
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Volkan Bozkır Berat Albayrak
Magazin Lara Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Antalya'dan Hong Kong'a "yaban mersini" ihracatı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:39:28. #1.14#
title