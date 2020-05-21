Antalya'dan giden refakatçiler 72 saat içinde geri dönebilecek Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, 65 yaş ve üstü vatandaşların en az 30 gün kalmak suretiyle başka yerleşim yerine gidebileceklerine, yanlarında bir refakatçi bulunabileceğine ve refakatçinin 72 saat içinde dönebileceği ne karar verildi.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, 65 yaş ve üstü vatandaşların en az 30 gün kalmak suretiyle başka yerleşim yerine gidebileceklerine, yanlarında bir refakatçi bulunabileceğine ve refakatçinin 72 saat içinde dönebileceği ne karar verildi. Seyahat izin belgesi ise tek yönlü geçerli olacak.

Uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. Bu kapsamda Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebileceklerine, seyahat edecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebileceğine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ve refakatçilerinin belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmadığına karar verilmiştir" denildi.

İzin belgesi tek yönlü geçerli

Diğer yandan kurul tarafından, düzenlenen "Seyahat İzin Belgesi"nin tek yön geçerli olacağına ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarına karar verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat eden kişiler ise 72 saat içinde geri dönebilecek.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekleri yerlerde de sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA