Antalya'dan geçen yıl 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
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Antalya'dan geçen yıl 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Antalya'dan geçen yıl 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Ekonomi

Antalya'dan geçen yıl 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'dan geçen yıl 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

AA muhabirinin Antalya Ticaret Borsası (ATB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2020'de 1 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2021'de yüzde 29 artış göstererek 1 milyar 865 milyon dolara ulaştı.

Sektörde, en çok 1 milyar 51 milyon 912 bin dolarla tarımsal ürün ihraç edildi. Tarımsal ürünler arasında ise 579 milyon 92 bin dolarla yaş sebze meyve ilk sırada yer aldı.

Antalya'dan ayrıca 478 milyon 308 bin dolarlık sanayi, 335 milyon 609 bin dolarlık da madencilik ürünleri ihracatı yapıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhracatımızda tarımın payı yüzde 56'yı aştı. Emeği geçen ihracatçı, tüccar, komisyoncu ve üreticimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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AA / Orhan Çiçek - Ekonomi Haberleri

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