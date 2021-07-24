Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu

Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilcilerin dönüş yolu çileye dönüştü

ANTALYA - Her bayram olduğu gibi, bu bayram da trafik manzarası değişmedi. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Manavgat karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatilciler yurdun farklı bölgelerindeki tatil beldelerine akın etti. Bayram tatilini Manavgat, Alanya ve Serik başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Karayolunda özellikle İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri plakalı araçların yoğunluğu dikkat çekti.

Her bayram olduğu gibi, bu bayramda trafik manzarası değişmedi. Tatilcilerin özel araçlarıyla yola çıkmaları nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, yoğun trafikten dolayı zorlandıklarını ve gidecekleri yolun süresinin uzadığını ifade etti.

Antalya'dan iç bölgelerdeki illere ulaşmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Manavgat-Akseki yolunda da kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi. Aynı zamanda trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından belirli noktalarda tedbirler alınırken, gerekli kontroller de sağlanmaya devam ediyor.

9 günlük bayram tatilinde bölgede ölümlü trafik kazası ve çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri karadan denetimlerini sürdürürken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun Pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı