Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilcilerin dönüş yolu çileye dönüştü

ANTALYA - Her bayram olduğu gibi, bu bayram da trafik manzarası değişmedi. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Manavgat karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatilciler yurdun farklı bölgelerindeki tatil beldelerine akın etti. Bayram tatilini Manavgat, Alanya ve Serik başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Karayolunda özellikle İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri plakalı araçların yoğunluğu dikkat çekti.

Her bayram olduğu gibi, bu bayramda trafik manzarası değişmedi. Tatilcilerin özel araçlarıyla yola çıkmaları nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, yoğun trafikten dolayı zorlandıklarını ve gidecekleri yolun süresinin uzadığını ifade etti.

Antalya'dan iç bölgelerdeki illere ulaşmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Manavgat-Akseki yolunda da kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi. Aynı zamanda trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından belirli noktalarda tedbirler alınırken, gerekli kontroller de sağlanmaya devam ediyor.

9 günlük bayram tatilinde bölgede ölümlü trafik kazası ve çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri karadan denetimlerini sürdürürken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun Pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı

Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu
Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e otopsi
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e otopsi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Serra Arıtürk Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'dan eve dönen tatilciler yolun tek şeridinde uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.07.2021 15:14:26. #1.13#

title