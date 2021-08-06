Antalya'dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar

Antalya'dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çal ilçesinden destek amacıyla Manavgat ve Alanya yangınına giden orman ekibi, 8 gün sonra ilçeye dönüş sağladı.

Denizli'nin Çal ilçesinden destek amacıyla Manavgat ve Alanya yangınına giden orman ekibi, 8 gün sonra ilçeye dönüş sağladı. Dönüş sağlayan yangın söndürme ekibini, arkadaşları alkışlar eşliğinde kurbanlar keserek karşıladı.

Denizli'nin Çal ilçesi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekibi, 8 gün önce Manavgat'ta meydana gelen yangına destek amacıyla bölgeye gitti. Manavgat'ta yangın ile gece gündüz mücadele eden ekip, yangın kontrol altına alınınca Alanya'daki yangına sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekip yangınla mücadele etti ve alevlerin ilerlemesini engelledi. Alanya'daki yangınında kontrol altına alınmasıyla orman yangın söndürme ekibi 8 gün sonra Çal ilçesine dönüş sağladı. İlçeye dönüş sağlayan ekip için arkadaşları görkemli bir karşılama gerçekleştirdi. Arkadaşları büyük mutluluk içerisinde alkışlarla ekibe sarılarak kurban kesti. - DENİZLİ

Antalya'dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar
Antalya'dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar
Antalya'dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar
Antalya'dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu
Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu
Öfkeli damat, ailevi sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini öldürdü
Öfkeli damat, ailevi sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini öldürdü
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Haluk Levent
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Caner Erkin Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'dan dönen orman ekibini kurban keserek karşıladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:35:40. #1.15#

title