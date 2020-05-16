Antalya'dan Datça'ya eroin getiren genç satamadan yakalandı
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Antalya'dan Datça'ya eroin getiren genç satamadan yakalandı

MUĞLA (İHA) – Antalya'dan Muğla'nın Datça ilçesinde eroin ve esrar getiren genç, polisin sıkı takibi sayesinde yakalandı.

Antalya'dan Datça'ya eroin getiren genç satamadan yakalandı
16.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:27

MUĞLA (İHA) – Antalya'dan Muğla'nın Datça ilçesinde eroin ve esrar getiren genç, polisin sıkı takibi sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Datça genelinde sivil narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilebilmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla yapılan çalışmalarda M.T.O (28) isimli şüphelinin Antalya'dan ilçeye eroin maddesi ile geleceği tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma, şüpheli Kazım Yılmaz Bulvarında yakalandı.

M.T.O'nun yapılan üst aramasında şırınga içerisinde eroin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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