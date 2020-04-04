Antalya'dan dağda taşta tıraş manzaraları
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Antalya'dan dağda taşta tıraş manzaraları - Haber
21 Mart, Antalya, Yaşam

Antalya'dan dağda taşta tıraş manzaraları

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında berber dükkanları kapanınca, damda, balkonda hatta falez bandında tıraş dönemi başladı.

04.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:54
Antalya'dan dağda taşta tıraş manzaraları

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında berber dükkanları kapanınca, damda, balkonda hatta falez bandında tıraş dönemi başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da temasın yoğun olduğu berber dükkanları İçişleri Bakanlığının 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda kapatılmıştı. İki hafta geçen uygulamanın ardından, berber ihtiyacı olan vatandaşlar ilginç yerlerde tıraş olmaya başladı. Vatandaşların sınır tanımayan mekanlardaki tıraşları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gençlerden bazıları yasak olan park ve kamelyalarda tıraş yaptı. Bir vatandaşın balkonda, bir vatandaşında damda tıraş olduğu görüldü.

En ilginç görüntü ise tehlikeye rağmen bir kişinin falezler kenarında tıraş olması oldu. Vatandaşların yer ve mekan tanımayan tıraş keyifleri gülümsetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haber
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haber
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haber
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Haber
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Polat Simge Sağın Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Antalya'dan dağda taşta tıraş manzaraları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 12:00:43. #1.15#
title